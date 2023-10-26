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Словакия не будет давать Украине оружие – новый премьер страны

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 26 октября 2023, 20:39
Словакия не будет давать Украине оружие – новый премьер страны
Фото с Facebook Роберта Фицо

Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо 26 октября в разговоре с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен заверил, что Братислава не будет поддерживать Украину военно и теперь будет иметь "собственное мнение в Брюсселе".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Фицо в Facebook

Детали: Словацкий премьер, среди прочего, заявил фон дер Ляйен, что "с сегодняшнего дня Словакия будет иметь собственное мнение в Брюсселе".

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Он объявил об изменениях в уголовное законодательство Словакии в ответ на "грубые нарушения прав человека и злоупотребление уголовным правом против оппозиции", которой его партия Smer-SD до недавнего времени была.

"Я также проинформировал президента ЕК, что новое словацкое правительство не будет поддерживать Украину в военном плане и что мы сосредоточимся только на гуманитарной помощи", – добавил Фицо и заявил, что фон дер Ляйен отметила суверенное право государств-членов поддерживать или не поддерживать Украину оружием.

Перед этим новый премьер-министр Словакии подтвердил, что не будет поддерживать военную помощь Украине, потому что "пусть лучше 10 лет ведут переговоры о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всякого результата".

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Напомним, в среду 25 октября в Словакии официально утвердили новое правительство во главе с Робертом Фицо по итогам парламентских выборов. На ключевых для Украины должностях оказались не склонные к поддержке Киева чиновники.

Подробно на эту тему читайте в статье Правительство реванша и дружбы с Орбаном: чего ждать Украине от новой власти Словакии.

Темы: СловакияЕС
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