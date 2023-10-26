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Через "приблизний" реєстр ТЦК не можуть чітко порахувати кількість призовників – Рахманін

Софія Середа, Станіслав ПогоріловЧетвер, 26 жовтня 2023, 20:42
Через приблизний реєстр ТЦК не можуть чітко порахувати кількість призовників – Рахманін
Сергій Рахманін, фото: УП

У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) не можуть чітко порахувати кількість потенційних призовників через недосконалість реєстру військовозобов’язаних.

Джерело: член комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін в інтерв’ю "Українській правді"

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Пряма мова: "У нас є система, яка називається "Оберіг". Це – дуже приблизний реєстр. Це – база даних, яка бралася з паперової документації і вручну вбивалася в реєстри.

Були випадки, коли людина, яка значилась десь у Дрогобичі, за цей час встигла попрацювати в Чернівцях, Києві, виїхала в Польщу, повернулася, воює і вже навіть могла загинути, а їй приходять повістки за місцем проживання з вимогою з'явитися в ТЦК".

Деталі: На думку Рахманіна, цю проблему можна вирішити шляхом створення нового інтегрованого реєстру, у якому будуть об’єднані дані з низки вже наявних держреєстрів.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

  • На початку вересня Міноборони затвердило новий Розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядкувало проходження служби обмежено придатними.
  • Пізніше секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оброни і розвідки, нардеп "Голоса" Роман Костенко в інтерв’ю "Українській правді" зазначив, що посилення мобілізаційних заходів в Україні може відбутись у разі зміни воєнної стратегії.

Теми: призовТЦКвійна
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