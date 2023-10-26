Из-за "приблизительного" реестра ТЦК не могут четко посчитать количество призывников - Рахманин

В территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК) не могут четко посчитать количество потенциальных призывников из-за несовершенства реестра военнообязанных.

Источник: член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью "Украинской правде"

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Прямая речь: "У нас есть система, которая называется "Оберег". Это - очень приблизительный реестр. Это - база данных, которая бралась из бумажной документации и вручную вбивалась в реестры.

Были случаи, когда человек, который числился где-то в Дрогобыче, за это время успел поработать в Черновцах, Киеве, уехал в Польшу, вернулся, воюет и уже даже мог погибнуть, а ему приходят повестки по месту жительства с требованием явиться в ТЦК".

Детали: По мнению Рахманина, эту проблему можно решить путем создания нового интегрированного реестра, в котором будут объединены данные из ряда уже существующих госреестров.

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