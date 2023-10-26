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Из-за "приблизительного" реестра ТЦК не могут четко посчитать количество призывников - Рахманин

София Середа, Станислав ПогориловЧетверг, 26 октября 2023, 20:42
Из-за приблизительного реестра ТЦК не могут четко посчитать количество призывников - Рахманин
сергей Рахманин, фото: УП

В территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК) не могут четко посчитать количество потенциальных призывников из-за несовершенства реестра военнообязанных.

Источник: член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью "Украинской правде"

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Прямая речь: "У нас есть система, которая называется "Оберег". Это - очень приблизительный реестр. Это - база данных, которая бралась из бумажной документации и вручную вбивалась в реестры.

Были случаи, когда человек, который числился где-то в Дрогобыче, за это время успел поработать в Черновцах, Киеве, уехал в Польшу, вернулся, воюет и уже даже мог погибнуть, а ему приходят повестки по месту жительства с требованием явиться в ТЦК".

Детали: По мнению Рахманина, эту проблему можно решить путем создания нового интегрированного реестра, в котором будут объединены данные из ряда уже существующих госреестров.

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Что предшествовало:

  • В начале сентября Минобороны утвердило новое Расписание болезней, по которому оценивается пригодность к военной службе и упорядочило прохождение службы ограниченно годными.
  • Позже секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп "Голоса" Роман Костенко в интервью "Украинской правде" отметил, что усиление мобилизационных мероприятий в Украине может произойти в случае изменения военной стратегии.

Темы: призывТЦКвойна
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