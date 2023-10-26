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Румунія встановила систему боротьби з безпілотниками на кордоні з Україною

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 26 жовтня 2023, 21:28
Румунія встановила систему боротьби з безпілотниками на кордоні з Україною
ВИБУХ У РУМУНІЇ 4 ВЕРЕСНЯ. ФОТО З FACEBOOK НІКОЛЕНКА

Президент Румунії Клаус Йоганніс розповів, що система протидії безпілотникам на кордоні з Україною вже встановлена.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Digi24

Деталі: "Система протидії безпілотникам "на місці", як то кажуть, вона працює. У нас вже є обладнання для боротьби з безпілотниками", – зазначив він.

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Румунський президент розповів, що вдосконалення всієї системи триває, щоб запобігати інцидентам з падінням уламків дронів, якими РФ атакує південь України.

Йоганніс додав, що радари тепер здатні виявляти цілі на значно нижчій висоті, ніж раніше.

"Ви знаєте, що раніше проблема була в тому, що радари виявляли тільки цілі вище 600 метрів. Тепер цей рівень набагато нижчий, майже до землі", – пояснив він.

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Румунське Міноборони раніше зробило висновок, що безпілотники на румунську територію падали випадково – це російські дрони, які збивала протиповітряна оборона України.

Наприкінці вересня стало відомо, що через інциденти з падінням дронів Румунія переміщує системи протиповітряної оборони ближче до своїх сіл на Дунаї, що межують з Україною.

Також ЗМІ повідомляли, що Румунія найближчим часом отримає сучасну систему захисту від безпілотників.

Теми: Румуніябезпілотники
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