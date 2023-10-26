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Румыния установила систему борьбы с беспилотниками на границе с Украиной

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 26 октября 2023, 21:28
Румыния установила систему борьбы с беспилотниками на границе с Украиной
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Президент Румынии Клаус Иоганнис рассказал, что система противодействия беспилотникам на границе с Украиной уже установлена.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24

Детали: "Система противодействия беспилотникам "на месте", как говорится, она работает. У нас уже есть оборудование для борьбы с беспилотниками", – отметил он.

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Румынский президент рассказал, что совершенствование всей системы продолжается, чтобы предотвратить инциденты с падением обломков дронов, которыми РФ атакует юг Украины.

Йоханнис добавил, что радары теперь способны обнаруживать цели на значительно более низкой высоте, чем раньше.

"Вы знаете, что раньше проблема была в том, что радаров обнаруживали только цели выше 600 метров. Теперь этот уровень намного ниже, почти до земли", – пояснил он.

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Румынское Минобороны ранее сделало вывод, что беспилотники на румынскую территорию падали случайно – это российские дроны, которые сбивала противовоздушная оборона Украины.

В конце сентября стало известно, что из-за инцидентов с падением дронов Румыния перемещает системы противовоздушной обороны ближе к своим селам на Дунае, граничащих с Украиной.

Также СМИ сообщали, что Румыния в ближайшее время получит современную систему защиты от беспилотников.

Темы: Румыниябеспилотники
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