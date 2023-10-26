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Зеленський: Ворог простішим не стане, але Україна має стати потужнішою

Станіслав ПогоріловЧетвер, 26 жовтня 2023, 22:22
Зеленський: Ворог простішим не стане, але Україна має стати потужнішою
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні підсумував результати Військового кабінету, заявивши, що Україна нарощує військові можливості та бачить завершення війни нашою перемогою.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Звичайно, усі ми маємо усвідомлювати: ворог непростий і простішим не стане. Але Україна має стати – і стане – потужнішою. Саме так, щоб ми назавжди зафіксували в історії, що російська імперія на українську землю більше не прийде".

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Деталі: За його словами, на Військовому кабінеті в особливому форматі заслухадли доповіді з кожного бойового напрямку, включно з головнокомандувачем та керівниками розвідки.

Були окреслені стратегічні завдання, зокрема, постачання для воїнів снарядів та техніки.

"Український оборонно-промисловий комплекс. Нарощуємо наші можливості та чіткіше бачимо завершення війни українською перемогою", - зазначив Зеленський.

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Теми: Зеленськийвійна
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