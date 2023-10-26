Зеленский: Враг проще не станет, но Украина должна стать мощнее

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении подытожил результаты Военного кабинета, заявив, что Украина наращивает военные возможности и видит завершение войны нашей победой.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Конечно, все мы должны осознавать: враг непростой и проще не станет. Но Украина должна стать - и станет - мощнее. Именно так, чтобы мы навсегда зафиксировали в истории, что российская империя на украинскую землю больше не придет".

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Детали: По его словам, на Военном кабинете в особом формате заслушали доклады по каждому боевому направлению, включая главнокомандующего и руководителей разведки.

Были очерчены стратегические задачи, в частности, поставки для воинов снарядов и техники.

"Украинский оборонно-промышленный комплекс. Наращиваем наши возможности и четче видим завершение войны украинской победой", - отметил Зеленский.