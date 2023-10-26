Росіяни запустили ударні БпЛА з півдня
Четвер, 26 жовтня 2023, 23:47
Повітряні сили увечері 26 жовтня повідомили, про загрозу застосування ударних БпЛА з півдня.
Джерело: Повітряні сили в Telegram
Деталі: У Херсонській та Миколаївській областях оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ударних БпЛА.
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У Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння.
Оновлено: Після опівночі 27 жовтня ПС повідомили про відбій загрози балістики і БпЛА.