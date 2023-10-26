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Росіяни запустили ударні БпЛА з півдня

Тетяна ОлійникЧетвер, 26 жовтня 2023, 23:47
Росіяни запустили ударні БпЛА з півдня
Ілюстративне фото іранських безпілотників - Getty images

Повітряні сили увечері 26 жовтня повідомили, про загрозу застосування ударних БпЛА з півдня. 

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: У Херсонській та Миколаївській областях оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ударних БпЛА. 

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У Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння.

Оновлено: Після опівночі 27 жовтня ПС повідомили про відбій загрози балістики і БпЛА.

Теми: повітряна тривогабезпілотники
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