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Россияне запустили ударные БПЛА с юга

Татьяна ОлейникЧетверг, 26 октября 2023, 23:47
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
Иллюстративное фото иранских беспилотников - Getty images

Воздушные силы вечером 26 октября сообщили об угрозе применения ударных БпЛА с юга.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В Херсонской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных БПЛА.

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В Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской сообщают об угрозе применения баллистического вооружения.

Обновлено: После полуночи 27 октября ПС сообщили об отбое угрозы баллистики и БпЛА.

Темы: воздушная тревогабеспилотники
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