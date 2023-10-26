Россияне запустили ударные БПЛА с юга
Четверг, 26 октября 2023, 23:47
Воздушные силы вечером 26 октября сообщили об угрозе применения ударных БпЛА с юга.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Детали: В Херсонской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных БПЛА.
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В Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской сообщают об угрозе применения баллистического вооружения.
Обновлено: После полуночи 27 октября ПС сообщили об отбое угрозы баллистики и БпЛА.