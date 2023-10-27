У Росії заявляють про нібито перехоплені українські БпЛА

Міноборони Росії заявило про нібито українські безпілотники, які було перехоплено над Курською областю ввечері 26 жовтня.

Джерело: Міноборони РФ

Дослівно: "26 жовтня в районі 21.00 припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації".

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Деталі: У російському відомстві стверджують, нібито чергові засоби російської ППО перехопили безпілотник над територією Курської області в районі населеного пункту Курчатов.

Оновлено: Пізніше МО РФ повідомило, що нібито ще один безпілотник було перехоплено над Курською областю.