В России заявляют о якобы перехваченных украинских БпЛА

Минобороны России заявило о якобы украинских беспилотниках, которые были перехвачены над Курской областью вечером 26 октября.

Источник: Минобороны РФ

Дословно: "26 октября в районе 21.00 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".

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Детали: В российском ведомстве утверждают, якобы дежурные средства российской ПВО перехватили беспилотник над территорией Курской области в районе населенного пункта Курчатов.

Обновлено: Позже МО РФ сообщило, что якобы еще один беспилотник был перехвачен над Курской областью.