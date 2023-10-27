В России заявляют о якобы перехваченных украинских БпЛА
Пятница, 27 октября 2023, 00:08
Минобороны России заявило о якобы украинских беспилотниках, которые были перехвачены над Курской областью вечером 26 октября.
Источник: Минобороны РФ
Дословно: "26 октября в районе 21.00 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".
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Детали: В российском ведомстве утверждают, якобы дежурные средства российской ПВО перехватили беспилотник над территорией Курской области в районе населенного пункта Курчатов.
Обновлено: Позже МО РФ сообщило, что якобы еще один беспилотник был перехвачен над Курской областью.