Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России заявляют о якобы перехваченных украинских БпЛА

Ольга ГлущенкоПятница, 27 октября 2023, 00:08
В России заявляют о якобы перехваченных украинских БпЛА
УКРАИНСКИЙ ДРОН-КАМИКАДЗЕ "ГРОМ", ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО АРМИЯИНФОРМ

Минобороны России заявило о якобы украинских беспилотниках, которые были перехвачены над Курской областью вечером 26 октября.

Источник: Минобороны РФ

Дословно: "26 октября в районе 21.00 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".

Реклама:

Детали: В российском ведомстве утверждают, якобы дежурные средства российской ПВО перехватили беспилотник над территорией Курской области в районе населенного пункта Курчатов.

Обновлено: Позже МО РФ сообщило, что якобы еще один беспилотник был перехвачен над Курской областью.

Темы: Росcиябеспилотникивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации – СМИ

ЕС будет рекомендовать начать переговоры о членстве Украины с дополнительными требованиями - СМИ

У Орбана обещают блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

Зеленский: На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS

МВД о мужчине, который подарил гранаты помощнику Залужного: предупреждал, что боевые

видеоРоссияне показали Царева после покушения: говорит, что чувствует себя хорошо

Все новости...
Росcия
Премьер Словении оказался в центре скандала с задержанием шпионов РФ
Россия лишилась еще более полутысячи вояк, 4 танков и 7 артиллерийских систем
"Когда нас называют бандеровцами – я только рад". 102-летний архитектор Аркадий Усик о планах Сталина по захвату Европы, восстановлении Крыма, победобесии и второй за жизнь войне
Последние новости
16:16
"Укрзализныця" впервые за 15 лет обновила парк плацкартов и впервые - украинского производства
16:11
Руководителя Львовского онкоцентра отстранили после коррупционного скандала
16:11
Замминистра экономики о плане Украины на 50 миллиардов евро: "они учат нас быть членом ЕС"
15:56
Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации – СМИ
15:40
Минэнерго планирует добавить 300 МВт мощности газовыми турбинами, но к следующему отопительному сезону
15:38
В Украине откроют новый лагерь для российских пленных
15:19
Зеленский утвердил решение СНБО по усилению устойчивости энергетической системы
15:18
Международные резервы Украины сокращаются третий месяц подряд
14:54
ЕС будет рекомендовать начать переговоры о членстве Украины с дополнительными требованиями - СМИ
14:51
Колонка"Людям, которые не верят в Победу, не место во власти и в командовании", – Данилов
Все новости...
Реклама: