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Лідери ЄС підтримують "гуманітарні паузи" і мирний саміт між Ізраїлем та ХАМАС

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 27 жовтня 2023, 00:40
Лідери ЄС підтримують гуманітарні паузи і мирний саміт між Ізраїлем та ХАМАС
прапор ЄС, фото: UNSPLASH

Лідери держав-членів Європейського Союзу на саміті в Брюсселі в четвер обмежили свою позицію стосовно ескалації на Близькому Сході обережними формулюваннями про необхідність "гуманітарних пауз" і підтвердивши право Ізраїлю на самооборону.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на узгоджений текст, опублікований речницею голови Європейської ради Екатеріною Касінге

Деталі: Лідери ЄС повторили, що засуджують терористичні атаки ХАМАС на цивільне населення, закликають його звільнити заручників і "рішуче підкреслюють право Ізраїлю захищати себе відповідно до міжнародного права і міжнародного гуманітарного права".

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У контексті гуманітарної ситуації в секторі Гази Європейська рада закликала до "постійного, швидкого, безпечного і безперешкодного" гуманітарного доступу для тих, хто її потребує, зокрема шляхом "гуманітарних коридорів і пауз для гуманітарних потреб".

Очільники європейських держав підтвердили, що підтримують вирішення арабо-ізраїльського конфлікту за принципом двох держав (тобто утворення Палестини) й "проведення міжнародної мирної конференції найближчим часом", що пропонувала Іспанія.

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Окремий пункт заяви саміту ЄС стосується необхідності боротьби з поширенням дезінформації та незаконного контенту й відповідальності онлайн-платформ.

Нагадаємо: Країни-члени Євросоюзу дотримуються різних поглядів щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту, що не дозволяє їм виступити єдиним фронтом.

Деякі мають застереження щодо заклику до "гуманітарної паузи" й стверджують, що це може розглядатися як обмеження права Ізраїлю на оборону. Німеччина, Австрія, Угорщина і Чехія зайняли тверду позицію підтримки Ізраїлю. Іспанія та Ірландія більш прихильні до палестинської сторони.

Напередодні у Єврокомісії заявили, що Євросоюз не підтримує припинення вогню на Близькому Сході, оскільки ХАМАС продовжує завдавати терористичні ракетні удари по Ізраїлю.

Теми: ІзраїльХАМАСЄС
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