Лідери ЄС підтримують "гуманітарні паузи" і мирний саміт між Ізраїлем та ХАМАС
Лідери держав-членів Європейського Союзу на саміті в Брюсселі в четвер обмежили свою позицію стосовно ескалації на Близькому Сході обережними формулюваннями про необхідність "гуманітарних пауз" і підтвердивши право Ізраїлю на самооборону.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на узгоджений текст, опублікований речницею голови Європейської ради Екатеріною Касінге
Деталі: Лідери ЄС повторили, що засуджують терористичні атаки ХАМАС на цивільне населення, закликають його звільнити заручників і "рішуче підкреслюють право Ізраїлю захищати себе відповідно до міжнародного права і міжнародного гуманітарного права".
Unity, agreement at #EUCO on Middle East conclusions. pic.twitter.com/sC8zUuiZlI— Ecaterina Casinge (@ecasinge) October 26, 2023
У контексті гуманітарної ситуації в секторі Гази Європейська рада закликала до "постійного, швидкого, безпечного і безперешкодного" гуманітарного доступу для тих, хто її потребує, зокрема шляхом "гуманітарних коридорів і пауз для гуманітарних потреб".
Очільники європейських держав підтвердили, що підтримують вирішення арабо-ізраїльського конфлікту за принципом двох держав (тобто утворення Палестини) й "проведення міжнародної мирної конференції найближчим часом", що пропонувала Іспанія.
Окремий пункт заяви саміту ЄС стосується необхідності боротьби з поширенням дезінформації та незаконного контенту й відповідальності онлайн-платформ.
Нагадаємо: Країни-члени Євросоюзу дотримуються різних поглядів щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту, що не дозволяє їм виступити єдиним фронтом.
Деякі мають застереження щодо заклику до "гуманітарної паузи" й стверджують, що це може розглядатися як обмеження права Ізраїлю на оборону. Німеччина, Австрія, Угорщина і Чехія зайняли тверду позицію підтримки Ізраїлю. Іспанія та Ірландія більш прихильні до палестинської сторони.
Напередодні у Єврокомісії заявили, що Євросоюз не підтримує припинення вогню на Близькому Сході, оскільки ХАМАС продовжує завдавати терористичні ракетні удари по Ізраїлю.