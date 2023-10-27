Лидеры ЕС поддерживают "гуманитарные паузы" и мирный саммит между Израилем и ХАМАС

Лидеры государств-членов Европейского Союза на саммите в Брюсселе в четверг ограничили свою позицию в отношении эскалации на Ближнем Востоке осторожными формулировками о необходимости "гуманитарных пауз" и подтвердив право Израиля на самооборону.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на согласованный текст, опубликованный пресс-секретарем председателя Европейского совета Екатериной Касинге

Детали: Лидеры ЕС повторили, что осуждают террористические атаки ХАМАС на гражданское население, призывают его освободить заложников и "решительно подчеркивают право Израиля защищать себя в соответствии с международным правом и международным гуманитарным правом".

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В контексте гуманитарной ситуации в секторе Газа Европейский совет призвал к "постоянному, быстрому, безопасному и беспрепятственному" гуманитарному доступу для тех, кто в нем нуждается, в частности путем "гуманитарных коридоров и пауз для гуманитарных нужд".

Руководители европейских государств подтвердили, что поддерживают решение арабо-израильского конфликта по принципу двух государств (то есть образование Палестины) и "проведение международной мирной конференции в ближайшее время", что предлагала Испания.

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Отдельный пункт заявления саммита ЕС касается необходимости борьбы с распространением дезинформации и незаконного контента и ответственности онлайн-платформ.

Напомним: Страны-члены Евросоюза придерживаются разных взглядов относительно израильско-палестинского конфликта, что не позволяет им выступить единым фронтом.

Некоторые имеют предостережения относительно призыва к "гуманитарной паузе" и утверждают, что это может рассматриваться как ограничение права Израиля на оборону. Германия, Австрия, Венгрия и Чехия заняли твердую позицию поддержки Израиля. Испания и Ирландия более благосклонны к палестинской стороне.

Накануне в Еврокомиссии заявили, что Евросоюз не поддерживает прекращение огня на Ближнем Востоке, поскольку ХАМАС продолжает наносить террористические ракетные удары по Израилю.