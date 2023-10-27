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В Латвии запрещают пребывание автомобилей на российских номерах

Ольга ГлущенкоПятница, 27 октября 2023, 01:28
В Латвии запрещают пребывание автомобилей на российских номерах
иллюстративное фото Getty Images

В четверг Сейм Латвии утвердил в первом чтении поправки к Закону "О дорожном движении", которые предусматривают запрет на пребывание в Латвии зарегистрированных в России транспортных средств.

Источник: Delfi

Детали: Законопроект предусматривает, что владелец транспортного средства, зарегистрированного в России, должен будет зарегистрировать транспортное средство или вывезти его с территории Латвии в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу.

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После окончания переходного периода использование зарегистрированных в России транспортных средств в дорожном движении Латвии один раз будет разрешено, если человек пересекает территорию Латвии транзитом.

Министерство юстиции Латвии отмечает, что, учитывая нападение России на Украину и угрозу ее территориальной целостности, суверенитету и независимости, присутствие зарегистрированных в России транспортных средств на территории Латвии недопустимо.

Кроме того, транспортные средства в России часто не соответствуют требованиям технических требований ЕС, их использование может поставить под угрозу безопасность дорожного движения.

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Планируется, что закон вступит в силу 15 ноября.

Что предшествовало: Сообщалось, что Латвия не будет запрещать пребывание автомобилей, зарегистрированных в Беларуси.

Напомним: Сейчас все страны Балтии запретили въезд авто с номерами РФ. Также эти запреты ввели Польша, Финляндия, Норвегия и Болгария. 

Между тем, россияне пользуются калининградским транзитным поездом для того, чтобы попасть в Евросоюз через Литву.

Темы: ЛатвияРосcияавто
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