На окупованому сході України росіяни мають кадрову кризу – спротив

За даними спротиву, на окупованих територіях сходу України росіяни не можуть укомплектувати свої "багатофункціональні центри", які займаються паспортизацією.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Окупанти не можуть укомплектувати свої укомплектувати свої МФЦ (окупаційний аналог ЦНАП) на тимчасово окупованих територіях через нестачу місцевих кадрів".

Реклама:

Деталі: У ЦНС зазначають, що на ТОТ сходу України росіяни мають кадрову кризу.

Причинами називають те, що більшість населення виїхали з регіону (в тому числі велику кількість депортовано до РФ), частину мобілізували, ще одна частина свідомо відмовляються працювати на ворога.

"Відтак в "многофункціональних центрах" заповненість кадрами сягає 60%, що не дозволяє запустити ці центри в повноцінну роботу.

ВІДЕО ДНЯ

Зауважимо, саме ці осередки займаються паспортизацією регіону й іншою документацією. Відтак їх незаповненість кадрами прямо руйнує плани кремля", – додає спротив.