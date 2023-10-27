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На окупованому сході України росіяни мають кадрову кризу – спротив

Ольга Глущенко П'ятниця, 27 жовтня 2023, 03:24
На окупованому сході України росіяни мають кадрову кризу – спротив
мфц, ілюстративне фото ru.wikipedia.org

За даними спротиву, на окупованих територіях сходу України росіяни не можуть укомплектувати свої "багатофункціональні центри", які займаються паспортизацією.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Окупанти не можуть укомплектувати свої укомплектувати свої МФЦ (окупаційний аналог ЦНАП) на тимчасово окупованих територіях через нестачу місцевих кадрів".

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Деталі: У ЦНС зазначають, що на ТОТ сходу України росіяни мають кадрову кризу.

Причинами називають те, що більшість населення виїхали з регіону (в тому числі велику кількість депортовано до РФ), частину мобілізували, ще одна частина свідомо відмовляються працювати на ворога.

"Відтак в "многофункціональних центрах" заповненість кадрами сягає 60%, що не дозволяє запустити ці центри в повноцінну роботу.

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Зауважимо, саме ці осередки займаються паспортизацією регіону й іншою документацією. Відтак їх незаповненість кадрами прямо руйнує плани кремля", – додає спротив.

Теми: окупація
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