По данным сопротивления, на оккупированных территориях востока Украины россияне не могут укомплектовать свои "многофункциональные центры", которые занимаются паспортизацией.

Источник: ЦНС

Дословно: "Оккупанты не могут укомплектовать свои МФЦ (оккупационный аналог ЦПАУ) на временно оккупированных территориях из-за недостатка местных кадров".

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Детали: В ЦНС отмечают, что на ВОТ востока Украины россияне имеют кадровый кризис.

Причинами называют то, что большинство населения выехали из региона (в том числе большое количество депортировано в РФ), часть мобилизовали, еще одна часть сознательно отказываются работать на врага.

"Поэтому в "многофункциональных центрах" заполненность кадрами достигает 60%, что не позволяет запустить эти центры в полноценную работу.

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Заметим, именно эти ячейки занимаются паспортизацией региона и другой документацией. Поэтому их незаполненность кадрами прямо разрушает планы кремля", – добавляет сопротивление.