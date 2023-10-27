Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США перекидають близько 900 військових на Близький Схід – Пентагон

Ольга Глущенко П'ятниця, 27 жовтня 2023, 05:12
США перекидають близько 900 військових на Близький Схід – Пентагон
військові США, фото Пентагону

Прессекретар Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер повідомив, що Штати перекидають близько 900 військових на Близький Схід.

Джерело: Райдер, цитує сайт Пентагону

Пряма мова: "Близько 900 американських військовослужбовців знаходяться в процесі пререкидання в зону операцій Центрального командування США.

Реклама:

До них належать сили, які раніше були переведені в стан готовності, і вони розгортаються з континентальної частини США".

"Я не буду говорити про конкретні місця дислокації цих сил, але можу підтвердити, що вони не направляються до Ізраїлю".

Деталі: Серед підрозділів, що займають позиції в регіоні, – батарея висотної протиповітряної оборони з Форт-Блісса (штат Техас), батареї Patriot з Форт-Сілла (Оклахома), батареї Patriot і Avenger з Форт-Ліберті (Північна Кароліна) і пов'язані з ними штабні елементи ППО.

ВІДЕО ДНЯ

Райдер повідомив, що в період з 17 по 26 жовтня сили США і коаліції були атаковані БпЛА і ракетами щонайменше 12 разів в Іраку і чотири рази в Сирії.

Генерал не назвав конкретні угруповання, які взяли на себе відповідальність за ці атаки. Він лише сказав: "Ми знаємо, що ці групи пов'язані з Іраном".

Крім того, речник Пентагону підтвердив, що Штати відправляють до Ізраїлю дві системи "Залізний купол" для посилення ППО та захисту громадян від ракетних обстрілів.

Теми: СШАарміяБлизький Схід
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ

В Орбана обіцяють блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС

Зеленський: На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS

МВС про чоловіка, який подарував гранати помічнику Залужного: попереджав, що бойові

відеоРосіяни показали Царьова після замаху: каже, що почувається добре

Єврокомісія: Україна виконала 4 з 7 критеріїв кандидата на вступ в ЄС — ЗМІ

Усі новини...
США
Кірбі: У РФ – значні втрати під Авдіївкою, ЗСУ стримують наступ
Залужний обговорив захист інфраструктури на зиму з колегами з Великої Британії та США
США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $150 млн
Останні новини
15:38
В Україні відкриють новий табір для російських полонених
15:19
Зеленський затвердив рішення РНБО щодо посилення стійкості енергетичної системи
15:18
Міжнародні резерви України скорочуються третій місяць поспіль
14:54
ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ
14:51
Колонка"Людям, які не вірять у Перемогу, не місце у владі та в командуванні", – Данілов
14:43
фото5 нідерландських F-16 прямують до Румунії для навчання українських пілотів
14:43
відеоЗСУ показали, як вибили росіян з селища за допомогою FPV-дронів
14:41
фотоАстрономи виявили найвіддаленішу та найстарішу чорну діру
14:39
відеоРосіяни повторно обстріляли одну і ту ж територію Херсона: знищили пусті склади
14:38
"Нова пошта" за підсумками трьох кварталів отримала понад 3 мільярди прибутку
Усі новини...
Реклама: