США перекидають близько 900 військових на Близький Схід – Пентагон

Прессекретар Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер повідомив, що Штати перекидають близько 900 військових на Близький Схід.

Джерело: Райдер, цитує сайт Пентагону

Пряма мова: "Близько 900 американських військовослужбовців знаходяться в процесі пререкидання в зону операцій Центрального командування США.

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До них належать сили, які раніше були переведені в стан готовності, і вони розгортаються з континентальної частини США".

"Я не буду говорити про конкретні місця дислокації цих сил, але можу підтвердити, що вони не направляються до Ізраїлю".

Деталі: Серед підрозділів, що займають позиції в регіоні, – батарея висотної протиповітряної оборони з Форт-Блісса (штат Техас), батареї Patriot з Форт-Сілла (Оклахома), батареї Patriot і Avenger з Форт-Ліберті (Північна Кароліна) і пов'язані з ними штабні елементи ППО.

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Райдер повідомив, що в період з 17 по 26 жовтня сили США і коаліції були атаковані БпЛА і ракетами щонайменше 12 разів в Іраку і чотири рази в Сирії.

Генерал не назвав конкретні угруповання, які взяли на себе відповідальність за ці атаки. Він лише сказав: "Ми знаємо, що ці групи пов'язані з Іраном".

Крім того, речник Пентагону підтвердив, що Штати відправляють до Ізраїлю дві системи "Залізний купол" для посилення ППО та захисту громадян від ракетних обстрілів.