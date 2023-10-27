США перебрасывают около 900 военных на Ближний Восток – Пентагон

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер сообщил, что Штаты перебрасывают около 900 военных на Ближний Восток.

Источник: Райдер, цитирует сайт Пентагона

Прямая речь: "Около 900 американских военнослужащих находятся в процессе переброски в зону операций Центрального командования США.

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К ним относятся силы, которые ранее были переведены в состояние готовности, и они разворачиваются с континентальной части США".

"Я не буду говорить о конкретных местах дислокации этих сил, но могу подтвердить, что они не направляются в Израиль".

Детали: Среди подразделений, занимающих позиции в регионе, - батарея высотной противовоздушной обороны из Форт-Блисса (штат Техас), батареи Patriot из Форт-Силла (Оклахома), батареи Patriot и Avenger из Форт-Либерти (Северная Каролина) и связанные с ними штабные элементы ПВО.

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Райдер сообщил, что в период с 17 по 26 октября силы США и коалиции были атакованы БпЛА и ракетами по меньшей мере 12 раз в Ираке и четыре раза в Сирии.

Генерал не назвал конкретные группировки, которые взяли на себя ответственность за эти атаки. Он лишь сказал: "Мы знаем, что эти группы связаны с Ираном".

Кроме того, представитель Пентагона подтвердил, что Штаты отправляют в Израиль две системы "Железный купол" для усиления ПВО и защиты граждан от ракетных обстрелов.