Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Штаты нанесли ответные удары по объектам Ирана в Сирии

Ольга ГлущенкоПятница, 27 октября 2023, 06:08
Штаты нанесли ответные удары по объектам Ирана в Сирии
Ллойд Остин, фото: AFP via Getty Images

Соединенные Штаты нанесли ответные удары по двум иранским объектам на востоке Сирии.

Источник: заявление министра обороны США Ллойда Остина

Прямая речь: "Сегодня (26 октября – ред.), по указанию президента Байдена, вооруженные силы США нанесли удары в целях самообороны по двум объектам на востоке Сирии, используемым иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группировками".

Реклама:

Детали: Остин отметил, что "эти высокоточные удары в целях самообороны" являются ответом на серию неудачных атак на американские базы в Ираке и Сирии со стороны поддерживаемых Ираном групп боевиков, которые начались 17 октября.

Он добавил: "Соединенные Штаты не стремятся к конфликту и не имеют ни намерения, ни желания участвовать в дальнейших боевых действиях, но эти поддерживаемые Ираном нападения на американские силы являются неприемлемыми и должны прекратиться".

По словам министра, "Иран хочет скрыть свою руку и отрицать свою роль в этих нападениях на наши силы".

ВИДЕО ДНЯ

"Мы им этого не позволим. Если нападения иранских марионеток на американские силы будут продолжаться, мы без колебаний примем дальнейшие необходимые меры для защиты наших людей", – заявил Остин.

Что предшествовало: В четверг военные базы США на Ближнем Востоке атаковали: беспилотники нанесли удар по базе США в Сирии Аль-Танф и ракетный удар произошел на другой базе США в Сирии – Коноко, в Ираке США также перехватили три ударных беспилотника.

Позже в Министерстве обороны Штатов подтвердили попытку атаки на их военную базу, расположенную в Сирии.

Темы: СШАИранСирия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации – СМИ

ЕС будет рекомендовать начать переговоры о членстве Украины с дополнительными требованиями - СМИ

У Орбана обещают блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

Зеленский: На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS

МВД о мужчине, который подарил гранаты помощнику Залужного: предупреждал, что боевые

видеоРоссияне показали Царева после покушения: говорит, что чувствует себя хорошо

Все новости...
США
США перебрасывают около 900 военных на Ближний Восток – Пентагон
Кирби: В РФ – значительные потери под Авдеевкой, ВСУ сдерживают наступление
Залужный обсудил защиту инфраструктуры на зиму с коллегами из Великобритании и США
Последние новости
16:23
В Одессе планируют снести ряд советских памятников, а на нескольких убрать "русский"
16:16
"Укрзализныця" впервые за 15 лет обновила парк плацкартов и впервые - украинского производства
16:11
Руководителя Львовского онкоцентра отстранили после коррупционного скандала
16:11
Замминистра экономики о плане Украины на 50 миллиардов евро: "они учат нас быть членом ЕС"
15:56
Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации – СМИ
15:40
Минэнерго планирует добавить 300 МВт мощности газовыми турбинами, но к следующему отопительному сезону
15:38
В Украине откроют новый лагерь для российских пленных
15:19
Зеленский утвердил решение СНБО по усилению устойчивости энергетической системы
15:18
Международные резервы Украины сокращаются третий месяц подряд
14:54
ЕС будет рекомендовать начать переговоры о членстве Украины с дополнительными требованиями - СМИ
Все новости...
Реклама: