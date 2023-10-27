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ЄС не розглядає участі ХАМАС у мирній конференції – Мішель

П'ятниця, 27 жовтня 2023, 06:58

У Євросоюзі не розглядають участь ХАМАС у мирній конференції стосовно війни на Близькому Сході.

Джерело: президент Європейської ради Шарль Мішель, цитує The Guardian

Деталі: Відповідаючи на запитання про пропоновану мирну конференцію, Мішель сказав, що ця ідея вже обговорювалася під час зустрічі в Єгипті.

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"Ми сподіваємося, що найближчими тижнями і місяцями ми зможемо домогтися прогресу", - сказав він.

Мішель також зазначив, що ХАМАС є терористичною організацією, і він не бачить жодної ролі ХАМАСу в конференції, у якій братиме участь ЄС.

Нагадаємо: Лідери держав-членів Європейського Союзу на саміті в Брюсселі в четвер обмежили свою позицію стосовно ескалації на Близькому Сході обережними формулюваннями про необхідність "гуманітарних пауз" і підтвердивши право Ізраїлю на самооборону.

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