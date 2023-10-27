ЕС не рассматривает участия ХАМАС в мирной конференции – Мишель
В Евросоюзе не рассматривают участие ХАМАС в мирной конференции по войне на Ближнем Востоке.
Источник: президент Европейского совета Шарль Мишель, цитирует The Guardian
Детали: Отвечая на вопрос о предлагаемой мирной конференции, Мишель сказал, что эта идея уже обсуждалась во время встречи в Египте.
"Мы надеемся, что в ближайшие недели и месяцы мы сможем добиться прогресса", - сказал он.
Мишель также отметил, что ХАМАС является террористической организацией, и он не видит никакой роли ХАМАСа в конференции, в которой будет участвовать ЕС.
Напомним: Лидеры государств-членов Европейского Союза на саммите в Брюсселе в четверг ограничили свою позицию в отношении эскалации на Ближнем Востоке осторожными формулировками о необходимости "гуманитарных пауз" и подтвердив право Израиля на самооборону.