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ЕС не рассматривает участия ХАМАС в мирной конференции – Мишель

Пятница, 27 октября 2023, 06:58
ЕС не рассматривает участия ХАМАС в мирной конференции – Мишель
ШАРЛЬ МИШЕЛЬ, ФОТО GETTY IMAGES

В Евросоюзе не рассматривают участие ХАМАС в мирной конференции по войне на Ближнем Востоке.

Источник: президент Европейского совета Шарль Мишель, цитирует The Guardian

Детали: Отвечая на вопрос о предлагаемой мирной конференции, Мишель сказал, что эта идея уже обсуждалась во время встречи в Египте.

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"Мы надеемся, что в ближайшие недели и месяцы мы сможем добиться прогресса", - сказал он.

Мишель также отметил, что ХАМАС является террористической организацией, и он не видит никакой роли ХАМАСа в конференции, в которой будет участвовать ЕС.

Напомним: Лидеры государств-членов Европейского Союза на саммите в Брюсселе в четверг ограничили свою позицию в отношении эскалации на Ближнем Востоке осторожными формулировками о необходимости "гуманитарных пауз" и подтвердив право Израиля на самооборону.

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