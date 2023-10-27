Росіяни завдали ракетного удару по пожежній частині в Ізюмі у ювілей
У ніч на 27 жовтня російські війська завдали ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм у Харківській області, пошкодили будівлю й службову техніку, поранили 8 рятувальників.
Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, МВС і ДСНС України, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура
Пряма мова Клименка: "Сьогодні пожежній охороні Харківської області 200 років. Росія "привітала" у своєму стилі. Вночі ворог завдав ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм.
8 рятувальників постраждало. Також пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки. Проте головне зараз – наші люди.
4 співробітників перебувають у лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу".
Деталі: За даними покуратури, 26 жовтня приблизно о 23:30 російські військові обстріляли м. Ізюм двома ракетами типу "Іскандер". Пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу ДСНС та низку житлових будинків. Отримали поранення 8 рятувальників.
За даними ОВА, ці 8 осіб були на чергуванні, 4 з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості, решта не потребували госпіталізації.
ДСНС поширила відео з постраждалої пожежної частини в Ізюмі.