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Росіяни завдали ракетного удару по пожежній частині в Ізюмі у ювілей

Олена РощінаП'ятниця, 27 жовтня 2023, 08:00
Росіяни завдали ракетного удару по пожежній частині в Ізюмі у ювілей
Росіяни вдарили в будівлю пожежної частини в Ізюмі, фото МВС

У ніч на 27 жовтня російські війська завдали ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм у Харківській області, пошкодили будівлю й службову техніку, поранили 8 рятувальників.

Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, МВС і ДСНС України, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура

Пряма мова Клименка: "Сьогодні пожежній охороні Харківської області 200 років. Росія "привітала" у своєму стилі. Вночі ворог завдав ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм.

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8 рятувальників постраждало. Також пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки. Проте головне зараз – наші люди.

4 співробітників перебувають у лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу".

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Деталі: За даними покуратури, 26 жовтня приблизно о 23:30 російські військові обстріляли м. Ізюм двома ракетами типу "Іскандер". Пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу ДСНС та низку житлових будинків. Отримали поранення 8 рятувальників. 

За даними ОВА, ці 8 осіб були на чергуванні, 4 з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості, решта не потребували госпіталізації. 

ДСНС поширила відео з постраждалої пожежної частини в Ізюмі.

УП, доповнено
Теми: Харківська областьІзюмДСНСракетний удар
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