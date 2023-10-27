Россияне нанесли ракетный удар по пожарной части в Изюме в юбилей

Россияне ударили в здание пожарной части в Изюме, фото МВД

В ночь на 27 октября российские войска нанесли ракетный удар по зданию пожарной части города Изюм в Харьковской области, повредили здание и служебную технику, ранили 8 спасателей.

Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко, МВД и ГСЧС Украины, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, Харьковская областная прокуратура

Прямая речь Клименко: "Сегодня пожарной охране Харьковской области 200 лет. Россия "поздравила" в своем стиле. Ночью враг нанес ракетный удар по зданию пожарной части города Изюм.

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8 спасателей пострадали. Также повреждено само здание и 13 единиц техники. Однако главное сейчас – наши люди.

4 сотрудников находятся в больнице. Им оказывают необходимую медицинскую помощь".

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Детали: По данным покуратуры, 26 октября примерно в 23:30 российские военные обстреляли г. Изюм двумя ракетами типа "Искандер". Повреждено здание пожарно-спасательного подразделения ГСЧС и ряд жилых домов. Получили ранения 8 спасателей.

По данным ОВА, эти 8 человек были на дежурстве, 4 из них госпитализированы в состоянии средней тяжести, остальные не нуждались в госпитализации.

ГСЧС распространила видео из пострадавшей пожарной части в Изюме.