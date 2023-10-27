Росія втратила ще понад пів тисячі вояків, 4 танки й 7 артилерійських систем
П'ятниця, 27 жовтня 2023, 08:17
За минулу добу захисники України знищили орієнтовно 560 російських загарбників, 4 російських танки, 11 бойових броньованих машин і 7 артилерійських систем.
Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 27 жовтня, 611 день повномасштабної війни
Деталі: За даними української сторони, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 27.10.23 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 297680 (+560) осіб,
- танків – 5145 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 9726 (+11) од,
- артилерійських систем – 7162 (+7) од,
- РСЗВ – 834 (+0) од,
- засобів ППО – 556 (+0) од,
- літаків – 320 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5390 (+1),
- крилатих ракет – 1538 (+0),
- кораблів /катерів – 20 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9513 (+6) од,
- спеціальної техніки – 1011 (+1).
Дані уточнюються.