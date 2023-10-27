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Россия лишилась еще более полутысячи вояк, 4 танков и 7 артиллерийских систем

Елена РощинаПятница, 27 октября 2023, 08:17
Россия лишилась еще более полутысячи вояк, 4 танков и 7 артиллерийских систем
Украинские бойцы, фото Отдельной артиллерийской бригады

За минувшие сутки защитники Украины уничтожили ориентировочно 560 российских захватчиков, 4 российских танка, 11 боевых бронированных машин и 7 артиллерийских систем.

Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 27 октября, 611 день полномасштабной войны

Детали: По данным украинской стороны, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 27.10.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава – порядка (+560) человек,
  • танков – 5145 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 9726 (+11) ед,
  • артиллерийских систем– 7162 (+7) ед,
  • РСЗО – 834 (+0) ед,
  • средств ПВО – 556 (+0) ед,
  • самолетов – 320 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5390 (+1),
  • крылатых ракет – 1538 (+0),
  • кораблей/катеров – 20 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9513 (+6) ед,
  • специальной техники – 1011 (+1).

Данные уточняются.

Потери России в войне против Украины на 27.10.2023
Потери России в войне против Украины на 27.10.2023
Генштаб ВСУ

Темы: потери в войнеГенштабвойнаРосcия
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