Россия лишилась еще более полутысячи вояк, 4 танков и 7 артиллерийских систем
Пятница, 27 октября 2023, 08:17
За минувшие сутки защитники Украины уничтожили ориентировочно 560 российских захватчиков, 4 российских танка, 11 боевых бронированных машин и 7 артиллерийских систем.
Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 27 октября, 611 день полномасштабной войны
Детали: По данным украинской стороны, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 27.10.23 ориентировочно составили:
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- личного состава – порядка (+560) человек,
- танков – 5145 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 9726 (+11) ед,
- артиллерийских систем– 7162 (+7) ед,
- РСЗО – 834 (+0) ед,
- средств ПВО – 556 (+0) ед,
- самолетов – 320 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5390 (+1),
- крылатых ракет – 1538 (+0),
- кораблей/катеров – 20 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 9513 (+6) ед,
- специальной техники – 1011 (+1).
Данные уточняются.