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57% жителів прифронтових регіонів бракує новин про хід війни

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 27 жовтня 2023, 10:52
57% жителів прифронтових регіонів бракує новин про хід війни
Телефон у руках. Ілюстративне фото: unsplash

57% жителів прифронтових регіонів України хочуть отримувати більше новин про хід війни.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 7-12 серпня на замовлення проєкту "Трансформація комунікацій в Україні", який є програмою USAID та Chemonics International Inc

Дослівно: "Щодо новин, які би хотіли отримувати більше – 57% (жителів прифронтових територій - ред.) говорять про інформацію про хід війни. Далі йдуть інформація про наявні програми державної підтримки для громадян (39%), про доступні в громаді послуги (36%) і плани відбудови (33%). 

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Можна припустити, що серед населення є як запит на інформацію щодо того, як держава може захистити / допомогти громадянину в умовах широкомасштабної війни, так і інформацію щодо розуміння своїх перспектив / перспектив громади". 

 

Деталі: При цьому 65% віддають перевагу отриманню новин у форматі відео. Переважно мова йде про відео до 15 хвилин. Також 53% віддають перевагу коротким інформаційним повідомленням. Про зображення говорять 25%, а про довгі статті – 6%. Формат подкастів чи радіо приваблює 7%. 

 

КМІС провів опитування мешканців 10 прифронтових регіонів. Методом онлайн інтерв’ю було проведено 1000 інтерв'ю з дорослими мешканцями прифронтових регіонів. 

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За звичайних обставин статистична похибка загальної вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту і особливостей застосованого методу дослідження) не перевищувала 3,1%.Однак за умов війни можуть виникати додаткові систематичні відхилення вибірки.

Теми: опитуваннявійнаЗМІмедіа
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