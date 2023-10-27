57% жителей прифронтовых регионов не хватает новостей о ходе войны

57% жителей прифронтовых регионов Украины хотят получать больше новостей о ходе войны.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 7-12 августа по заказу проекта "Трансформация коммуникаций в Украине", который является программой USAID и Chemonics International Inc.

Дословно: "Относительно новостей, которые бы хотели получать больше - 57% (жителей прифронтовых территорий - ред.) говорят об информации о ходе войны.

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Далее следуют информация об имеющихся программах государственной поддержки для граждан (39%), о доступных в громаде услугах (36%) и планах восстановления (33%).

Можно предположить, что среди населения есть как запрос на информацию о том, как государство может защитить / помочь гражданину в условиях широкомасштабной войны, так и информацию о понимании своих перспектив / перспектив громады".

Детали: При этом 65% предпочитают получать новости в формате видео. Преимущественно речь идет о видео до 15 минут. Также 53% отдают предпочтение коротким информационным сообщениям. Об изображениях говорят 25%, а о длинных статьях - 6%. Формат подкастов или радио привлекает 7%.

ВИДЕО ДНЯ

КМИС провел опрос жителей 10 прифронтовых регионов. Методом онлайн интервью было проведено 1000 интервью со взрослыми жителями прифронтовых регионов.

При обычных обстоятельствах статистическая погрешность общей выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта и особенностей примененного метода исследования) не превышала 3,1%, однако в условиях войны могут возникать дополнительные систематические отклонения выборки.