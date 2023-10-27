57% жителей прифронтовых регионов не хватает новостей о ходе войны
57% жителей прифронтовых регионов Украины хотят получать больше новостей о ходе войны.
Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 7-12 августа по заказу проекта "Трансформация коммуникаций в Украине", который является программой USAID и Chemonics International Inc.
Дословно: "Относительно новостей, которые бы хотели получать больше - 57% (жителей прифронтовых территорий - ред.) говорят об информации о ходе войны.
Далее следуют информация об имеющихся программах государственной поддержки для граждан (39%), о доступных в громаде услугах (36%) и планах восстановления (33%).
Можно предположить, что среди населения есть как запрос на информацию о том, как государство может защитить / помочь гражданину в условиях широкомасштабной войны, так и информацию о понимании своих перспектив / перспектив громады".
Детали: При этом 65% предпочитают получать новости в формате видео. Преимущественно речь идет о видео до 15 минут. Также 53% отдают предпочтение коротким информационным сообщениям. Об изображениях говорят 25%, а о длинных статьях - 6%. Формат подкастов или радио привлекает 7%.
КМИС провел опрос жителей 10 прифронтовых регионов. Методом онлайн интервью было проведено 1000 интервью со взрослыми жителями прифронтовых регионов.
При обычных обстоятельствах статистическая погрешность общей выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта и особенностей примененного метода исследования) не превышала 3,1%, однако в условиях войны могут возникать дополнительные систематические отклонения выборки.