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Розвідка Британії відзначає, що РФ більше місяця не пускає крилаті ракети з авіації далекої дії

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 27 жовтня 2023, 11:20
Розвідка Британії відзначає, що РФ більше місяця не пускає крилаті ракети з авіації далекої дії
Фото ілюстративне

Розвідка Британії відзначила тривалу паузу у застосуванні Росією авіації далекої дії для ракетних ударів по Україні та пов’язує це з накопиченням запасу на зиму.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії про війну від 27 жовтня

Деталі: Розвідка зазначає, що російські важкі бомбардувальники не здійснювали пусків крилатих ракет вже понад місяць і це одна з найдовших пауз за час повномасштабної війни. Хоча в армії РФ є багато інших засобів для завдання ударів, стратегічна авіація досі була основним способом завдання високоточних ударів. 

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"Росії майже точно довелося зменшити частоту ударів, щоби поповнити зменшені запаси крилатих ракет Х-101 (у західній класифікації – AS-23a KODIAK). Росія ймовірно почне використовувати нещодавно виготовлені ракети далекої дії для зимових ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Будь-яка така кампанія, скоріш за все, буде супроводжуватися застосуванням розроблених в Ірані дронів-камікадзе", – пишуть в огляді. 

У попередньому огляді розвідка розповідала, що РФ зберегла значний артилерійський потенціал у нижній течії Дніпра.

Теми: Велика Британія
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