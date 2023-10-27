Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Разведка Британии отмечает, что РФ больше месяца не пускает крылатые ракеты из авиации дальнего действия

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 27 октября 2023, 11:20
Разведка Британии отмечает, что РФ больше месяца не пускает крылатые ракеты из авиации дальнего действия
Фото иллюстративное

Разведка Великобритании отметила длительную паузу в применении Россией авиации дальнего действия для ракетных ударов по Украине и связывает это с накоплением запаса на зиму.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании о войне от 27 октября

Детали: Разведка отмечает, что российские тяжелые бомбардировщики не осуществляли пусков крылатых ракет уже более месяца и это одна из самых длинных пауз за время полномасштабной войны. Хотя в армии РФ есть много других средств для нанесения ударов, стратегическая авиация до сих пор была основным способом нанесения высокоточных ударов.

Реклама:

"России почти точно пришлось уменьшить частоту ударов, чтобы пополнить уменьшенные запасы крылатых ракет Х-101 (в западной классификации – AS-23a KODIAK). Россия, вероятно, начнет использовать недавно изготовленные ракеты дальнего действия для зимних ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Любая такая кампания, скорее всего, будет сопровождаться применением разработанных в Иране дронов-камикадзе", – пишут в обзоре.

В предыдущем обзоре разведка рассказывала, что РФ сохранила значительный артиллерийский потенциал в нижнем течении Днепра.

Темы: Великобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации – СМИ

ЕС будет рекомендовать начать переговоры о членстве Украины с дополнительными требованиями - СМИ

У Орбана обещают блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

Зеленский: На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS

МВД о мужчине, который подарил гранаты помощнику Залужного: предупреждал, что боевые

видеоРоссияне показали Царева после покушения: говорит, что чувствует себя хорошо

Все новости...
Великобритания
Залужный обсудил защиту инфраструктуры на зиму с коллегами из Великобритании и США
Фридман проиграл суд о расходах на содержание особняка в Лондоне
Разведка Британии: Россия еще определяется, как отблагодарит КНДР за боеприпасы
Последние новости
16:23
В Одессе планируют снести ряд советских памятников, а на нескольких убрать "русский"
16:16
"Укрзализныця" впервые за 15 лет обновила парк плацкартов и впервые - украинского производства
16:11
Руководителя Львовского онкоцентра отстранили после коррупционного скандала
16:11
Замминистра экономики о плане Украины на 50 миллиардов евро: "они учат нас быть членом ЕС"
15:56
Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации – СМИ
15:40
Минэнерго планирует добавить 300 МВт мощности газовыми турбинами, но к следующему отопительному сезону
15:38
В Украине откроют новый лагерь для российских пленных
15:19
Зеленский утвердил решение СНБО по усилению устойчивости энергетической системы
15:18
Международные резервы Украины сокращаются третий месяц подряд
14:54
ЕС будет рекомендовать начать переговоры о членстве Украины с дополнительными требованиями - СМИ
Все новости...
Реклама: