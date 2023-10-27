Разведка Британии отмечает, что РФ больше месяца не пускает крылатые ракеты из авиации дальнего действия

Разведка Великобритании отметила длительную паузу в применении Россией авиации дальнего действия для ракетных ударов по Украине и связывает это с накоплением запаса на зиму.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании о войне от 27 октября

Детали: Разведка отмечает, что российские тяжелые бомбардировщики не осуществляли пусков крылатых ракет уже более месяца и это одна из самых длинных пауз за время полномасштабной войны. Хотя в армии РФ есть много других средств для нанесения ударов, стратегическая авиация до сих пор была основным способом нанесения высокоточных ударов.

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"России почти точно пришлось уменьшить частоту ударов, чтобы пополнить уменьшенные запасы крылатых ракет Х-101 (в западной классификации – AS-23a KODIAK). Россия, вероятно, начнет использовать недавно изготовленные ракеты дальнего действия для зимних ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Любая такая кампания, скорее всего, будет сопровождаться применением разработанных в Иране дронов-камикадзе", – пишут в обзоре.

В предыдущем обзоре разведка рассказывала, что РФ сохранила значительный артиллерийский потенциал в нижнем течении Днепра.