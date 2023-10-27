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Росіяни поцілили в житловий будинок на Херсонщині: загинув чоловік

Валентина РоманенкоП'ятниця, 27 жовтня 2023, 11:45

Через ворожий удар на Херсонщині загинула людина, а від обстрілу РФ Херсона отримав поранення ще один чоловік.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у соцмережах

Деталі: За словами очільника області Окупанти поцілили в житловий будинок у Зеленівці. До розборів завалів залучили 12 спеціалістів.

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Під час рятувальної операції ДСНС виявили тіло чоловіка. Його особа встановлюється.

А через обстріл середмістя Херсона постраждав 36-річний чоловік. Його госпіталізували з пораненнями спини й тулуба у стані середньої важкості.

Теми: Херсонська областьвійна
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