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Россияне попали в жилой дом на Херсонщине: погиб мужчина

Валентина РоманенкоПятница, 27 октября 2023, 11:45

Из-за вражеского удара на Херсонщине погиб человек, а от обстрела РФ Херсона получил ранения еще один человек.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в соцсетях

Детали: По словам главы области, оккупанты попали в жилой дом в Зеленовке. К разбору завалов привлекли 12 специалистов.

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Во время спасательной операции ГСЧС обнаружили тело мужчины. Его личность устанавливается.

А из-за обстрела центра города Херсона пострадал 36-летний мужчина. Его госпитализировали с ранениями спины и туловища в состоянии средней тяжести.

Темы: Херсонская областьвойна
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