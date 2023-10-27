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Орбан ще раз заявив, що Україна не виграє війну

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 27 жовтня 2023, 12:58
Орбан ще раз заявив, що Україна не виграє війну
Віктор Орбан. Фото з Facebook

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову заявив, що нібито стратегія ЄС щодо російсько-української війни провалилась і Україна не переможе на фронті.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Орбана національному угорському радіо, яке цитує видання Magyar Nemzet

Пряма мова Орбана: "Сьогодні всі знають, але не наважуються сказати, що ця стратегія (стратегія ЄС – "українці повинні перемогти, росіяни повинні програти" – ред.) провалилася. Усі військові експерти кажуть, що Україна не переможе на фронті".

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Деталі: Він додав, що Угорщина завжди займала таку позицію. Орбан заявив, що  "Україна не виграє на фронті, росіяни не програють на фронті", тому необхідний "план Б".

Він також вважає,  що на наступних європейських виборах мають відбутися зміни, тому що теперішні лідери "не можуть впоратися з цією проблемою".

"Вони можуть бути хорошими лідерами в мирний час, але зараз, коли йде шторм, великі хвилі, з'являються піратські кораблі, тоді потрібні зміни", − заявив Орбан.

ВІДЕО ДНЯ

Угорський прем’єр від початку повномасштабного вторгнення війни стверджує, що Україна не має шансу на виграш. В останні дні Орбан потрапив під критику колег з ЄС через свою зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним в Пекіні. Однак Орбан заявив, що не планує просити вибачення за неї.

Під час зустрічі угорський прем'єр назвав розв'язану Росією війну проти України "воєнною операцією".

Прем’єрка Естонії Кая Каллас розповіла, що на саміті ЄС 26 жовтня інші країни закликали лідерів Угорщини й Словаччини, які не хочуть подальшої військової підтримки України, подумати про наслідки того, що вони пропонують. 

Теми: ОрбанУкраїнаУгорщинавійна
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