Орбан еще раз заявил, что Украина не выиграет войну

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова заявил, что якобы стратегия ЕС в отношении российско-украинской войны провалилась и Украина не победит на фронте.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Орбана национальному венгерскому радио, которое цитирует издание Magyar Nemzet

Прямая речь Орбана: "Сегодня все знают, но не решаются сказать, что эта стратегия (стратегия ЕС − украинцы должны победить, россияне должны проиграть" − ред.) провалилась. Все военные эксперты говорят, что Украина не победит на фронте".

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Детали: Он добавил, что Венгрия всегда занимала такую позицию. Орбан заявил, что "Украина не выиграет на фронте, россияне не проигрывают на фронте", поэтому необходим "план Б".

Он также считает, что на следующих европейских выборах должны произойти изменения, потому что нынешние лидеры "не могут справиться с этой проблемой".

"Они могут быть хорошими лидерами в мирное время, но сейчас, когда идет шторм, большие волны, появляются пиратские корабли, тогда нужны изменения", − заявил Орбан.

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Венгерский премьер с начала полномасштабного вторжения войны утверждает, что Украина не имеет шанса на выигрыш. В последние дни Орбан попал под критику коллег из ЕС из-за своей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.

Однако Орбан заявил, что не планирует извиняться за нее.

Во время встречи венгерский премьер назвал развязанную Россией войну против Украины "военной операцией".

Премьер Эстонии Кая Каллас рассказала, что на саммите ЕС 26 октября другие страны призвали лидеров Венгрии и Словакии, которые не хотят дальнейшей военной поддержки Украины, подумать о последствиях того, что они предлагают.