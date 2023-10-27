Україні вдалося повернути тіла 50 загиблих військових
Внаслідок проведених заходів 27 жовтня Україна повернула тіла 50 полеглих оборонців держави.
Джерело: Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими
Деталі: Повідомляється, що за результатами проведення репатріаційних заходів українській стороні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла (рештки) 50 загиблих (померлих) оборонців України.
Запевняється, що Збройні сили України забезпечать належне та безпечне перевезення репатрійованих для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам з метою організації і проведення слідчих дій та судових експертиз.
Дослівно: "Реалізація заходу здійснювалася Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими та стала можливою завдяки взаємодії з Об’єднаним центром при СБ України, МВС України (Секретаріат уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України у Сумській області, ДПС України, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони України за сприяння та безпосередньої участі представників Міжнародного комітету Червоного Хреста".