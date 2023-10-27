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Україні вдалося повернути тіла 50 загиблих військових

Валентина РоманенкоП'ятниця, 27 жовтня 2023, 13:11
Україні вдалося повернути тіла 50 загиблих військових
фото ілюстративне

Внаслідок проведених заходів 27 жовтня Україна повернула тіла 50 полеглих оборонців держави.

Джерело: Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими

Деталі: Повідомляється, що за результатами проведення репатріаційних заходів українській стороні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла (рештки) 50 загиблих (померлих) оборонців України.

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Запевняється, що Збройні сили України забезпечать належне та безпечне перевезення репатрійованих для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам з метою організації і проведення слідчих дій та судових експертиз.

Дослівно: "Реалізація заходу здійснювалася Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими та стала можливою завдяки взаємодії з Об’єднаним центром при СБ України, МВС України (Секретаріат уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України у Сумській області, ДПС України, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони України за сприяння та безпосередньої участі представників Міжнародного комітету Червоного Хреста".

Теми: війна
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