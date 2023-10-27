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Украине удалось вернуть тела 50 погибших военных

Валентина РоманенкоПятница, 27 октября 2023, 13:11
Украине удалось вернуть тела 50 погибших военных
фото иллюстративное

В результате проведенных мероприятий 27 октября Украина вернула тела 50 павших защитников государства.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Детали: Сообщается, что по результатам проведения репатриационных мероприятий украинской стороне удалось вернуть на подконтрольную территорию тела (останки) 50 погибших (умерших) защитников Украины.

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Уверяется, что Вооруженные силы Украины обеспечат надлежащую и безопасную перевозку репатриированных для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам с целью организации и проведения следственных действий и судебных экспертиз.

Дословно: "Реализация мероприятия осуществлялась Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными и стала возможной благодаря взаимодействию с Объединенным центром при СБ Украины, МВД Украины (Секретариат уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах), ВС Украины (ЦУ ЦВС), ГУ ГСЧС Украины в Сумской области, ГНС Украины, другими представительствами структур сектора безопасности и обороны Украины при содействии и непосредственном участии представителей Международного комитета Красного Креста".

Темы: война
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