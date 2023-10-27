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Мінцифри показало експериментальний дрон-розміновувач, вироблений в Україні

Олександр ШумілінП'ятниця, 27 жовтня 2023, 13:29
Мінцифри показало експериментальний дрон-розміновувач, вироблений в Україні
Фото: Михайло Федоров

В Україні тестують вітчизняний дрон-розміновувач ST1 із мікрокомп’ютер, який обробляє дані та передає їх саперам у режимі реального часу.

Джерело: повідомлення міністра цифрової трансформації Михайла Федорова

Дослівно: "ST1 — автономний дрон для пошуку мін. Він обладнаний котушкою індуктивності та сенсорами, які дають змогу облітати перешкоди на низькій висоті. Також на борту — потужний мікрокомп’ютер, який обробляє дані та передає їх саперам у режимі реального часу.

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дрон-розміновувач ST1

У середньому ST1 працює в 4 рази швидше за людину. Це значно прискорить процес розмінування українських територій та зробить його безпечнішим. Наприклад, сапери ДСНС, ЗСУ, Нацполіції зможуть з безпечного місця керувати дроном та шукати міни".

Деталі: За словами Федорова, зараз команда збирає фідбек, працює над удосконаленням і готується до масштабування виробництва.

Теми: безпілотники
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