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Минцифры показало экспериментальный дрон-разминировщик, произведенный в Украине

Александр ШумилинПятница, 27 октября 2023, 13:29
Минцифры показало экспериментальный дрон-разминировщик, произведенный в Украине
Фото: Михаил Федоров

В Украине тестируют отечественный дрон-разминировщик ST1 с микрокомпьютером, который обрабатывает данные и передает их саперам в режиме реального времени.

Источник: сообщение министра цифровой трансформации Михаила Федорова

Дословно: "ST1 - автономный дрон для поиска мин. Он оборудован катушкой индуктивности и сенсорами, которые позволяют облетать препятствия на низкой высоте. Также на борту - мощный микрокомпьютер, который обрабатывает данные и передает их саперам в режиме реального времени.

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дрон-разминировщик ST1

В среднем ST1 работает в 4 раза быстрее человека. Это значительно ускорит процесс разминирования украинских территорий и сделает его более безопасным. Например, саперы ГСЧС, ВСУ, Нацполиции смогут из безопасного места управлять дроном и искать мины".

Детали: По словам Федорова, сейчас команда собирает фидбек, работает над усовершенствованием и готовится к масштабированию производства.

Темы: беспилотники
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