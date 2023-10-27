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"Настав час інших": в Україні пройшли мітинги на підтримку демобілізації

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 27 жовтня 2023, 13:51
Настав час інших: в Україні пройшли мітинги на підтримку демобілізації
Мітинг у Запоріжжі, Суспільне

У містах України 27 жовтня пройшли мітинги для привернення уваги до проблеми демобілізації військових. 

Джерело: Громадське, Суспільне, Чернівецький промінь, Твоє місто, Свої КР, Гречка, Днепр.info, Галка, анонімні Telegram-канали

Деталі: ЗМІ повідомляють, що мітингувальники переважно закликають ухвалити закон про демобілізацію після 18 місяців служби, а також намагаються привернути увагу до відповідної петиції про демобілізацію, яка вже назбирала необхідні 25 тисяч голосів для розгляду.

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У Києві акція проходила на Майдані Незалежності. Родичи військових скандували: "Настав час інших!", "За перемогу відповідальні всі!", "Військові теж мають сімʼї", "На одних плечах війну не виграти", "Демобілізацію військовим" та ін. ЗМІ повідомляють, що там були присутні жінки з дітьми з різних регіонів.

У Тернополі, Львові та Запоріжжі дружини, матері та діти військових зібралися під стінами обласних військових адміністрацій. У Кривому Розі акція пройшла на площі "95 квартал", у Кропивницькому – на площі біля міської ради, у Хмельницькому – на Майдані Незалежності. В Одесі люди зібрались на Думській площі. Також мітингували у Чернівцях та Дніпрі.

В Івано-Франківську планували провести акцію біля міської ради, однак після повідомлення про замінування будівлі, мітингувальники кочували містом з плакатами.

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Теми: мобілізаціяарміявійназаконодавство
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