"Настало время других": в Украине прошли митинги за демобилизацию военных

В городах Украины 27 октября прошли митинги для привлечения внимания к проблеме демобилизации военных.

Источник: Громадське, Суспільне, Чернівецький промінь, Твоє місто, Свої КР, Гречка, Днепр.info, Галка, анонимные Telegram-каналы

Детали: СМИ сообщают, что митингующие преимущественно призывают принять закон о демобилизации после 18 месяцев службы, а также пытаются привлечь внимание к соответствующей петиции о демобилизации, которая уже собрала необходимые 25 тысяч голосов для рассмотрения.

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В Киеве акция проходила на Майдане Независимости. Родственники военных скандировали: "Настало время других!", "За победу ответственны все!", "У военных тоже есть семьи", "На одних плечах войну не выиграть", "Демобилизацию военным" и др. СМИ сообщают, что там присутствовали женщины с детьми из разных регионов Украины.

В Тернополе, Львове и Запорожье жены, матери и дети военных собрались под стенами областных военных администраций.

В Кривом Роге акция прошла на площади "95 квартал", в Кропивницком - на площади возле городского совета, в Хмельницком – на Майдане Независимости. В Одессе собрались на Думской площади. Также митинговали в Черновцах и Днепре.

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В Ивано-Франковске планировали провести акцию возле городского совета, однако после сообщения о заминировании здания, митингующие кочевали по городу с плакатами.

Киев, Громадське

Тернополь, Суспільне

Кропивницкий, Гречка

Львов, Твоє місто

Кривой Рог, Свої КР

Черновцы, Чернівецький промінь

Франковск, Галка