Зі Словенії передали Україні партію розвідувальних дронів – ЗМІ

Словенський виробник безпілотників C-Astral нещодавно передав партію розвідувальних БПЛА Bramor C4EYE українським військовим.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар компанії виданню Defense News

Деталі: Пілот Bramor з компанії C-Astral Єрней Модерц на симпозіумі GSOF, який проходив 24-26 жовтня в Брно, розповів, що цей безпілотник "справді використовується українцями і вже деякий час".

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Пряма мова Модерца: "У нас є деякі канали комунікації з військами, і ми використовуємо їх для отримання зворотного зв'язку і внесення відповідних удосконалень".

Деталі: Він не зміг повідомити, коли і скільки безпілотників прибули в Україну, але сказав, що це відбулося відносно недавно і постачання включало кілька систем.

Не відомо, чи компанія самостійно відправила БПЛА, чи Міністерство оборони Словенії надало безпілотники з власних запасів, оскільки країна експлуатує цей тип дронів.

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У Міноборони Словенії відмовилися від коментарів.

Для довідки: Безпілотник Bramor C4EYE повністю виготовляється і збирається в Словенії компанією C-Astral. Це неозброєний літальний апарат, призначений в першу чергу для розвідувальних і спостережних місій, а також для супроводу конвоїв.

Система має максимальну тригодинну автономність і може діяти на відстані до 40 кілометрів.

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