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Из Словении передали Украине партию разведывательных дронов − СМИ

Пятница, 27 октября 2023, 13:54
Из Словении передали Украине партию разведывательных дронов − СМИ
ФОТО: DEFENCE NEWS

Словенский производитель беспилотников C-Astral недавно передал партию разведывательных БПЛА Bramor C4EYE украинским военным.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий компании изданию Defense News

Детали: Пилот Bramor из компании C-Astral Ерней Модерц на симпозиуме GSOF, который проходил 24-26 октября в Брно, рассказал, что этот беспилотник "действительно используется украинцами, и уже некоторое время".

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Прямая речь Модерца: "У нас есть некоторые каналы коммуникации с войсками, и мы используем их для получения обратной связи и внесения соответствующих усовершенствований".

Детали: Он не смог сообщить, когда и сколько беспилотников прибыли в Украину, но сказал, что это произошло относительно недавно и поставка включала несколько систем.

Неизвестно, компания самостоятельно отправила БПЛА или Министерство обороны Словении предоставило беспилотники из собственных запасов, поскольку страна эксплуатирует этот тип дронов.

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В Минобороны Словении отказались от комментариев.

Для справки: Беспилотник Bramor C4EYE полностью изготавливается и собирается в Словении компанией C-Astral. Это невооруженный летательный аппарат, предназначенный в первую очередь для разведывательных и наблюдательных миссий, а также для сопровождения конвоев.

Система имеет максимальную трехчасовую автономность и может действовать на расстоянии до 40 километров.

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Темы: Словенияпомощь Украинебеспилотники
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