Окупанти вдарили по Нікополю: поранили 5-річного хлопчика і жінку

В результаті російського удару по Нікополю постраждав 5-річний хлопчик і 58-річна жінка.

Джерело: повідомлення керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака

Пряма мова: "Ворог вгатив по Нікополю з артилерії. Постраждала дитина. Хлопчику лише 5 років! А ще – 58-річна жінка. Вони в лікарні в стані середньої тяжкості".

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Деталі: Лисак також розповів, що в результаті удару пошкоджено 10 приватних будинків, знищена господарська споруда, побиті 20 сонячних панелей та авто, понівечено лінії електропередач.