Оккупанты ударили по Никополю: ранили 5-летнего мальчика и женщину

В результате российского удара по Никополю пострадал 5-летний мальчик и 58-летняя женщина.

Источник: сообщение руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака

Прямая речь: "Враг ударил по Никополю из артиллерии. Пострадал ребенок. Мальчику всего 5 лет! А еще - 58-летняя женщина. Они в больнице в состоянии средней тяжести".

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Детали: Лысак также рассказал, что в результате удара повреждены 10 частных домов, уничтожена хозяйственная постройка, побиты 20 солнечных панелей и авто, изуродованы линии электропередач.