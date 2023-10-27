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Оккупанты ударили по Никополю: ранили 5-летнего мальчика и женщину

Пятница, 27 октября 2023, 15:41
Оккупанты ударили по Никополю: ранили 5-летнего мальчика и женщину
Фото Лисака

В результате российского удара по Никополю пострадал 5-летний мальчик и 58-летняя женщина.

Источник: сообщение руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака  

Прямая речь: "Враг ударил по Никополю из артиллерии. Пострадал ребенок. Мальчику всего 5 лет!  А еще - 58-летняя женщина. Они в больнице в состоянии средней тяжести".

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Детали: Лысак также рассказал, что в результате удара повреждены 10 частных домов, уничтожена хозяйственная постройка, побиты 20 солнечных панелей и авто, изуродованы линии электропередач.

Темы: РосcиявойнаНикополь
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