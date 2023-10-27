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В Україні загинув білорус, який звільняв Ірпінь та Херсон – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 27 жовтня 2023, 15:43
В Україні загинув білорус, який звільняв Ірпінь та Херсон – ЗМІ
Павло Горбач із позивним «Борт» після звільнення Херсона, листопад 2022 р, фото з Радіо Свобода

В Україні загинув 31-річний білоруський доброволець Павло Горбач із позивним "Борт", який брав участь у звільненні Ірпеня на Київщині, Херсона на півдні та інших населених пунктів.

Джерело: білоруське "Радіо Свобода" із посиланням на три джерела та друзів добровольця 

Деталі: Друзі добровольця підтвердили його смерть. Подробиці поки невідомі. За інформацією ЗМІ, він з'являвся в соцмережах цього тижня. 

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"Радіо Свобода" повідомляє, що з 2012 по 2015 рік він працював за контрактом у білоруській армії, був старшим офіцером. У Білорусі його засудили за незаконні стосунки. Горбач казав, що хоче оскаржити цей вирок.

Він брав активну участь у білоруських протестах 2020 року, був змушений покинути країну, щоб уникнути кримінального переслідування. Працював далекобійником у Польщі.

В Україну Горбач приїхав із самого початку повномасштабної війни разом зі своїм другом Змитром "Терором" Апаносовичем. У березні 2022 року "Борт" і "Терор" брали участь у боях в Ірпені Київської області. Там Апаносович був смертельно поранений.

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Пізніше "Борт" був начальником розвідки батальйону "Терор". Брав участь у боях на півдні України, зокрема у визволенні Херсона. За кілька місяців до смерті Горбач покинув "Терор". Останнім часом воював в іншому підрозділі.

"Радіо Свобода" повідомляє, що це щонайменше 36-й білоруський доброволець, який загинув з початку повномасштабної війни в Україні.

Теми: Білорусьдобровольцівійнавтрати у війні
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