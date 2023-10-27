В Украине погиб белорус, который освобождал Ирпень и Херсон – СМИ

Павел Горбач с позывным "Борт" после освобождения Херсона, ноябрь 2022 г., фото с Радио Свобода

В Украине погиб 31-летний белорусский доброволец Павел Горбач с позывным "Борт", который принимал участие в освобождении Ирпеня Киевской области, Херсона на юге и других населенных пунктов.

Источник: белорусское "Радио Свобода" со ссылкой на три источника и друзей добровольца

Детали: Друзья добровольца подтвердили его смерть. Подробности пока неизвестны. По информации СМИ, он появлялся в соцсетях на этой неделе.

Реклама:

"Радио Свобода" сообщает, что Павел Горбач родился в 1992 году. С 2012 по 2015 год он работал по контракту в белорусской армии и был старшим офицером. В Беларуси его осудили за незаконные отношения. Горбач говорил, что хочет обжаловать этот приговор.

Он принимал активное участие в протестах 2020 года, был вынужден покинуть страну, чтобы избежать уголовного преследования. Работал дальнобойщиком в Польше.

В Украину Горбач приехал с самого начала полномасштабной войны вместе со своим другом Змитром "Террором" Апаносовичем. В марте 2022 года "Борт" и "Террор" участвовали в боях в Ирпене Киевской области. Там Апаносович был смертельно ранен.

ВИДЕО ДНЯ

Позже "Борт" был начальником разведки батальона "Террор". Участвовал в боях на юге Украины, в частности в освобождении Херсона. За несколько месяцев до смерти Горбач покинул "Террор". В последнее время воевал в другом подразделении.

"Радио Свобода" сообщает, что это как минимум 36-й белорусский доброволец, погибший с начала полномасштабной войны в Украине.