Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Німеччина передала Україні військову допомогу з установкою IRIS-T та боєприпасами

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 27 жовтня 2023, 16:58
Німеччина передала Україні військову допомогу з установкою IRIS-T та боєприпасами
Фото: Getty Images

Уряд Німеччини повідомив про передачу Україні чергового пакета військової допомоги, у який увійшли система протиповітряної оборони середньої дії IRIS-T, боєприпаси та чотири бронетранспортери.

Джерело: оновлені дані, які представлені на сайті німецького уряду повідомляє "Європейська правда".

Деталі: У новому пакеті допомоги Німеччина передає Україні:

Реклама:
  • чотири бронетранспортери;
  • систему протиповітряної оборони середньої дії IRIS-T;
  • ракети для комплексів IRIS-T SLS;
  • радар для TRML-4D;
  • боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II;
  • вісім розвідувальних безпілотників VECTOR;
  • чотири радари GO12;
  • п’ять надводних безпілотників;
  • шість автомобілів прикордонної служби;
  • 10 тисяч захисних окулярів;
  • чотири сідельні тягачі 8x8 і чотири напівпричепи;
  • 155-мм боєприпаси.

Що передувало:

Теми: Німеччинадопомога Українізброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ

В Орбана обіцяють блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС

Зеленський: На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS

МВС про чоловіка, який подарував гранати помічнику Залужного: попереджав, що бойові

відеоРосіяни показали Царьова після замаху: каже, що почувається добре

Єврокомісія: Україна виконала 4 з 7 критеріїв кандидата на вступ в ЄС — ЗМІ

Усі новини...
Німеччина
У Німеччині арештували підприємця, підозрюваного у продажу Росії двигунів для дронів
Додому. Чому українські біженці повертаються з Німеччини
Німеччина виділить 195 млн євро на підтримку енергетики й підприємств України
Останні новини
15:38
В Україні відкриють новий табір для російських полонених
15:19
Зеленський затвердив рішення РНБО щодо посилення стійкості енергетичної системи
15:18
Міжнародні резерви України скорочуються третій місяць поспіль
14:54
ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ
14:51
Колонка"Людям, які не вірять у Перемогу, не місце у владі та в командуванні", – Данілов
14:43
фото5 нідерландських F-16 прямують до Румунії для навчання українських пілотів
14:43
відеоЗСУ показали, як вибили росіян з селища за допомогою FPV-дронів
14:41
фотоАстрономи виявили найвіддаленішу та найстарішу чорну діру
14:39
відеоРосіяни повторно обстріляли одну і ту ж територію Херсона: знищили пусті склади
14:38
"Нова пошта" за підсумками трьох кварталів отримала понад 3 мільярди прибутку
Усі новини...
Реклама: