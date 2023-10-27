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Германия передала Украине военную помощь с установкой IRIS-T и боеприпасами

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 27 октября 2023, 16:58
Германия передала Украине военную помощь с установкой IRIS-T и боеприпасами
Фото: Getty Images

Правительство Германии сообщило о передаче Украине очередного пакета военной помощи, в который вошли система противовоздушной обороны среднего действия IRIS-T, боеприпасы и четыре бронетранспортера.

Источник: обновленные данные, которые представлены на сайте немецкого правительства, сообщает "Европейская правда"

В новом пакете помощи Германия передает Украине:

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  • четыре бронетранспортера;
  • систему противовоздушной обороны среднего действия IRIS-T;
  • ракеты для комплексов IRIS-T SLS;
  • радар для TRML-4D;
  • боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II;
  • восемь разведывательных беспилотников VECTOR;
  • четыре радара GO12;
  • пять надводных беспилотников;
  • шесть автомобилей пограничной службы;
  • 10 тысяч защитных очков;
  • четыре седельных тягача 8x8 и четыре полуприцепа;
  • 155-мм боеприпасы.

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Темы: Германияпомощь Украинеоружие
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