Германия передала Украине военную помощь с установкой IRIS-T и боеприпасами

Правительство Германии сообщило о передаче Украине очередного пакета военной помощи, в который вошли система противовоздушной обороны среднего действия IRIS-T, боеприпасы и четыре бронетранспортера.

Источник: обновленные данные, которые представлены на сайте немецкого правительства, сообщает "Европейская правда"

В новом пакете помощи Германия передает Украине:

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четыре бронетранспортера;

систему противовоздушной обороны среднего действия IRIS-T;

ракеты для комплексов IRIS-T SLS;

радар для TRML-4D;

боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II;

восемь разведывательных беспилотников VECTOR;

четыре радара GO12;

пять надводных беспилотников;

шесть автомобилей пограничной службы;

10 тысяч защитных очков;

четыре седельных тягача 8x8 и четыре полуприцепа;

155-мм боеприпасы.

Что предшествовало: