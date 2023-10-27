Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві знесли пам’ятник більшовицькому діячу та погруддя Пушкіна

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 27 жовтня 2023, 17:35
У Києві знесли пам’ятник більшовицькому діячу та погруддя Пушкіна
фото з соцмереж Слабоспицького

У Києві демонтувати пам’ятник більшовицькому діячу Михайлу Кирпоносу, а також погруддя російського поета Олександра Пушкіна.

Джерело: громадський активіст Олег Слабоспицький у Facebook

Пряма мова: "Десятки робочих груп, акцій, обмальовувань були не дарма.

Реклама:

Символічно, що об'єкт (пам’ятник Кирпоносу – ред.) знаходився на вул. Кирпоноса, яка з грудня 2022 р. носить ім'я генерал-хорунжого Армії УНР Всеволода Петріва. Покажчики на жаль досі не замінені, але ми це виправимо".

Деталі: Крім того, на території гімназії №153 демонтували погруддя Олександра Пушкіна.

За словами активіста, це одні 69 об'єктів, які мають бути остаточно усунені з публічного простору згідно з липневим рішенням Київради.

ВІДЕО ДНЯ

Довідково: Михайло Кирпонос – більшовицький діяч та радянський воєначальник, який воював проти армії УНР. Він є одним із організаторів більшовицьких диверсійних загонів на Чернігівщині, а також брав участь у війні СРСР проти Фінляндії в якості командира дивізії.

 
фото з соцмереж Слабоспицького
 
 
 
 

Теми: дерусифікаціядекомунізаціяКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ

В Орбана обіцяють блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС

Зеленський: На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS

МВС про чоловіка, який подарував гранати помічнику Залужного: попереджав, що бойові

відеоРосіяни показали Царьова після замаху: каже, що почувається добре

Єврокомісія: Україна виконала 4 з 7 критеріїв кандидата на вступ в ЄС — ЗМІ

Усі новини...
дерусифікація
У Києві знесли пам'ятник радянському письменнику Островському
У центрі Києва декомунізували обеліск
Деокупація музичної території: вподобання українців у YouTube радикально змінились
Останні новини
15:38
В Україні відкриють новий табір для російських полонених
15:19
Зеленський затвердив рішення РНБО щодо посилення стійкості енергетичної системи
15:18
Міжнародні резерви України скорочуються третій місяць поспіль
14:54
ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ
14:51
Колонка"Людям, які не вірять у Перемогу, не місце у владі та в командуванні", – Данілов
14:43
фото5 нідерландських F-16 прямують до Румунії для навчання українських пілотів
14:43
відеоЗСУ показали, як вибили росіян з селища за допомогою FPV-дронів
14:41
фотоАстрономи виявили найвіддаленішу та найстарішу чорну діру
14:39
відеоРосіяни повторно обстріляли одну і ту ж територію Херсона: знищили пусті склади
14:38
"Нова пошта" за підсумками трьох кварталів отримала понад 3 мільярди прибутку
Усі новини...
Реклама: