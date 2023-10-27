У Києві знесли пам’ятник більшовицькому діячу та погруддя Пушкіна

У Києві демонтувати пам’ятник більшовицькому діячу Михайлу Кирпоносу, а також погруддя російського поета Олександра Пушкіна.

Джерело: громадський активіст Олег Слабоспицький у Facebook

Пряма мова: "Десятки робочих груп, акцій, обмальовувань були не дарма.

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Символічно, що об'єкт (пам’ятник Кирпоносу – ред.) знаходився на вул. Кирпоноса, яка з грудня 2022 р. носить ім'я генерал-хорунжого Армії УНР Всеволода Петріва. Покажчики на жаль досі не замінені, але ми це виправимо".

Деталі: Крім того, на території гімназії №153 демонтували погруддя Олександра Пушкіна.

За словами активіста, це одні 69 об'єктів, які мають бути остаточно усунені з публічного простору згідно з липневим рішенням Київради.

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Довідково: Михайло Кирпонос – більшовицький діяч та радянський воєначальник, який воював проти армії УНР. Він є одним із організаторів більшовицьких диверсійних загонів на Чернігівщині, а також брав участь у війні СРСР проти Фінляндії в якості командира дивізії.