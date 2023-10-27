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В Киеве снесли памятник большевистскому деятелю и бюст Пушкина

Татьяна ЛозовенкоПятница, 27 октября 2023, 17:35
В Киеве снесли памятник большевистскому деятелю и бюст Пушкина
фото из соцсетей Слабоспицкого

В Киеве демонтировали памятник большевистскому деятелю Михаилу Кирпоносу, а также бюст российского поэта Александра Пушкина.

Источник: общественный активист Олег Слабоспицкий в Facebook

Прямая речь: "Десятки рабочих групп, акций, обрисовки были не зря.

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Символично, что объект (памятник Кирпоносу - ред.) находился на ул. Кирпоноса, которая с декабря 2022 г. носит имя генерал-хорунжего Армии УНР Всеволода Петрива. Указатели к сожалению до сих пор не заменены, но мы это исправим".

Детали: Кроме того, на территории гимназии №153 демонтировали бюст Александра Пушкина.

По словам активиста, это одни 69 объектов, которые должны быть окончательно устранены из публичного пространства согласно июльскому решению Киевсовета.

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Справка: Михаил Кирпонос – большевистский деятель и советский военачальник, который воевал против армии УНР. Он является одним из организаторов большевистских диверсионных отрядов на Черниговщине, а также участвовал в войне СССР против Финляндии в качестве командира дивизии.

 
Фото с соцсетей Слабоспицкого
 
 
 
 

Темы: дерусификациядекоммунизацияКиев
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