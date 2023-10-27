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ЄС у процесі підготовки 12-го пакету санкцій, включно з забороною алмазів з РФ — ЄК

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 27 жовтня 2023, 17:37
ЄС у процесі підготовки 12-го пакету санкцій, включно з забороною алмазів з РФ — ЄК
Урсула фон дер Ляйен, фото: Getty Images

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції у Брюсселі підтвердила, що Європейський Союз зараз працює над новим, 12-м, пакетом санкцій проти Росії, у який повинна увійти заборона на експорт алмазів з РФ.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми перебуваємо в процесі підготовки 12-го пакета санкцій проти Росії. Ми проводимо консультації з країнами-членами ЄС. Ми розглядаємо, як скоротити решту доходів, які Росія отримує від експорту алмазів до Європи та її партнерів".

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Деталі: За її словами, робота над новим пакетом санкцій відбувається спільно із країнами G7.

Крім того, ЄС хоче посилити ефективність уже запроваджених заходів проти РФ, додала фон дер Ляєн.

За даними ЗМІ, країни "Групи семи" оголосять про механізм обмеження імпорту російських діамантів до кінця жовтня, після чого Європейський Союз одразу ж фіналізує пропозицію щодо 12-го пакета санкцій проти Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Очільник нового уряду Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не збирається голосувати у ЄС за "жодні санкції" проти Росії без оцінки ефекту від санкцій для країн Євросоюзу.

Теми: ЄСсанкціїРосія
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